أذربيجان تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول

أعلنت سفارة الإمارات لدى باكو أنه بناء على جهود القيادة الرشيدة وبناء على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، تم الإعفاء من التأشيرات لمواطني كلا البلدين بتاريخ 08 يوليو 2023 و يمكن البقاء لمواطني كلا البلدين في أراضي الطرف الآخر لمدة تصل إلى 90 يوما وفق الحساب الرسمي لسفارة الدولة في أذربيجان عبر تويتر.

Taking into account the efforts of the wise leadership and the distinguished relations between the UAE and the Azerbaijan from July 8 2023 citizens of both countries are exempted from the visa regime and they can stay in the territory of the other for up to 90 days pic.twitter.com/veDT9The1N