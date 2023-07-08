أذربيجان تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول

المصدر:
  • البيان
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أعلنت سفارة الإمارات  لدى باكو أنه بناء على جهود القيادة الرشيدة وبناء على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، تم الإعفاء من التأشيرات لمواطني كلا البلدين بتاريخ 08 يوليو 2023 و يمكن البقاء لمواطني كلا البلدين في أراضي الطرف الآخر لمدة تصل إلى 90 يوما وفق الحساب الرسمي لسفارة الدولة في أذربيجان عبر تويتر.

 

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