"الوطنية للانتخابات" تعلن قوائم الهيئات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

ونشرت اللجنة تفاصيل قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر موقعها على الإنترنت https://uaenec.ae.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات، المواطنين للتأكد من ورود أسمائهم في قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات 2023، حيث توفر مجموعة متنوعة من الطرق للتحقق من ورود الاسم ضمن أعضاء الهيئات الانتخابية لهذا العام، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae ، حيث يستطيع المستخدم البحث عن اسمه بواسطة النظام الإلكتروني من خلال رقم بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو الاسم الثلاثي مع تحديد الإمارة التي تنتمي إليها.

كما يمكن زيارة مقار لجان الإمارات المنتشرة في جميع إمارات الدولة للتأكد من ورود الاسم في القوائم الانتخابية الخاصة بالإمارة التي يمثلها.

ولفتت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى ضرورة التأكد من صحة وسلامة البيانات المدخلة في خانة البحث، تفادياً للتشابه بين الأسماء، وحرصاً على دقة نتيجة البحث؛ ينصح بالتحقق من ورود الاسم ضمن الهيئة الانتخابية للإمارة التي تنتمي إليها عن طريق رقم بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وفي حالة مواجهة الباحثين أي صعوبات في عملية البحث عن اسمكم في الهيئات الانتخابية، فقد دعت اللجنة الجمهور إلى الاتصال بمركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات على الرقم 600500005

حق الانتخابي

ومن حق كل مواطن ورد اسمه في قوائم الهيئة الانتخابية الخاصة بإمارته المشاركة في العملية الانتخابية إما كمرشح أو في التصويت لمرشح يختاره، وذلك بحسب التعليمات التنفيذية للانتخابات، والتي تم نشرها على الموقع الرسمي للانتخابات، ولكل ناخب ضمن هذه الهيئات صوت واحد يدلي به بشخصه مرة واحدة.

وتسير دولة الإمارات في خطى ثابتة ومتدرجة نحو تعزيز المشاركة السياسية وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وفقاً لبرنامج التمكين، حيث إن الزيادة في أعداد الهيئات الانتخابية بشكل متدرج تهدف إلى ترسيخ ثقافة وقيم المشاركة السياسة ونهج الشورى.

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