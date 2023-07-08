6 مجالات بحثية مبتكرة تستعرضها كهرباء ومياه دبي في "مؤتمر الطاقة الشمسية"

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن "مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية" الذي تنظمه في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023، سيناقش 6 مجالات بحثية مبتكرة تسلط الضوء على آخر التطورات وأحدث التقنيات والأبحاث العلمية في مجال الطاقة الشمسية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين من مختلف أنحاء العالم. ويتناول المؤتمر العلمي والتقني الذي يمتد لأربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، مختلف مجالات البحث العلمي في قطاع الطاقة الشمسية بما يسهم في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن تنظيم الدورة الأولى من "مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية" خلال "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي تستضيف خلاله الدولة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي، يأتي ضمن جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لترسيخ المكانة العالمية لدبي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، كما يشكّل زخماً إضافياً لقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى دعم جهود الهيئة في مجال الابتكار والبحوث والتطوير في هذا القطاع، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وأوضح المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن "مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية" يمثل فرصة مهمة للمتخصصين والباحثين والعاملين في قطاع الطاقة الشمسية، حيث يعد أول مؤتمر علمي وتقني من نوعه في المنطقة متخصص في مجال الأنظمة الكهروضوئية، يتضمن سلسلة من الجلسات النقاشية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

ستة مجالات بحثية:

يركز المؤتمر على 6 مجالات بحثية رائدة في مجال الطاقة الشمسية تشمل:

1. المفاهيم الجديدة وغير التقليدية لتقنيات المستقبل: يناقش هذا المجال البحثي المفاهيم الجديدة والمواد التي تدخل في تطوير التركيب الداخلي للخلايا الشمسية والعمل على زيادة كفاءتها. ويشمل هذا المجال تطوير مواد ذات خصائص مميزة تمكنها من امتصاص أشعة الشمس بشكل أكبر، إلى جانب الطرق المبتكرة والمفاهيم الجديدة لرفع كفاءة الخلايا الشمسية. كما يتضمن هذا المجال استخدام تطبيقات الأقمار الاصطناعية في تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

2. خلايا السيلكون: يناقش هذا المجال البحثي استخدام مادة السيلكون في الألواح الشمسية وأفضل السبل والمواد لتطوير صناعة الألواح الشمسية السيليكونية الكهروضوئية، بهدف زيادة كفاءتها لإنتاج قدر أكبر من الطاقة.

3. استخدام البيروفسكيت والمواد العضوية: يناقش هذا المجال البحثي آخر التطورات في استخدام مادة البيروفسكيت والمواد العضوية لتصنيع خلايا شمسية جديدة تتميز بكفاءة عالية.

4. اعتمادية أنظمة الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يناقش هذا المجال البحثي طرق اختبار الألواح الشمسية الكهروضوئية للتأكد من موثوقيتها ومناسبتها لمناخ وأجواء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى التسريع المصطنع للعمر الافتراضي للألواح وتقنيات تنظيفها من الغبار.

5. رصد الإشعاع الشمسي والتنبؤ به لتطوير واختبار التقنيات الشمسية: يناقش هذا المجال البحثي أحدث التقنيات المستخدمة لرصد الإشعاع الشمسي والتنبؤ به لتطوير واختبار التقنيات الشمسية من خلال قياس العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على ضوء الشمس، مثل الطقس والغبار والأوقات المختلفة من النهار، بهدف إدارة الموارد بكفاءة أكبر.

6. الأجهزة الإلكترونية لأنظمة الطاقة الشمسية وتكامل الشبكة: يناقش هذا المجال البحثي تصميم ونمذجة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتحكم بها وتأثيرها على شبكة الكهرباء، إضافة إلى التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة واعتمادية هذه الأنظمة وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.

يمكن للمهتمين التسجيل لحضور المؤتمر والاستفادة من خصم التسجيل المبكر حتى 31 يوليو 2023 عبر الموقع الإلكتروني: https://mbrsic.ae/en/mena-sc/registration/

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