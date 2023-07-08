تعاون بيــن «مختبرات ثومبي» و«مــاي ألفريد»

المصدر: (دبي - البيان)

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عقدت «مختبرات ثومبي»، شراكة مع «مــاي ألفريد»؛ التطبيق المختص في لتوفير المال في الإمارات لتزويد عملاء InsuranceMarket.ae، أكبر منصة تأمين في الإمارات، لتوسيع نطاق وصولهم إلى خدمات التشخيص.

وبموجب التفاهم، سيعمل الطرفان على توسيع مدى توافر الخدمات التشخيصية والوصول إليها لحاملي وثائق InsuranceMarket.ae. وقال أكبر محيي الدين ثومبي، نائب رئيس قسم الرعاية الصحية في مجموعة ثومبي: «يتماشى هذا التعاون مع التزامنا بتقديم حلول رعاية صحية شاملة للمجتمع، بما في ذلك خدمات التشخيص»، فيما قال أفيناش بابور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة InsuranceMarket.ae: «التعاون يجسد التزامنا بتقديم خدمة استثنائية وقيمة لحاملي تأمين InsuranceMarket.ae».

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