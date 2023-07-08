«نادي الثقة» بالشارقة يطلق مبادرة «امنح حياة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أطلق نادي الثقة للمعاقين بالشارقة مبادرة «امنح حياة» لتشجيع منتسبيه من العاملين والأعضاء وأولياء أمورهم على التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم بالشارقة.

وتعد مبادرة «امنح حياة» ضمن سلسلة المبادرات التي يقدمها نادي الثقة للمعاقين لتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المختلف. وأكد أحمد سالم المظلوم السويدي المدير التنفيذي للنادي التزام الأخير بتعزيز قيم المشاركة المجتمعية وتعميق الوعي بالمسؤوليات الاجتماعية لذوي الإعاقة، وتشجيع جميع أفراد المجتمع للمساهمة في هذه المبادرة النبيلة وتقديم الدعم للمرضى والمحتاجين للدم.

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