منصور بن محمد: «دفاع مدني دبي» تتبنى أحدث التقنيات المستقبلية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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بارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي لتكريمهم على هامش مؤتمر ومعرض إكسبوNFPA الأمريكي الأكبر عالميا في مجال الإطفاء، وقال سموه إن الإدارة تتبنى أحدث التقنيات المستقبلية ضمن برنامج جاهزية للدفاع المدني وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الإطفاء لحماية الأرواح.

جاء ذلك في تدوينة لسموه نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس.

هذا ومنح فريق الدفاع المدني شهادة تكريم خاصة لجهودها في تبني أحدث التقنيات المستقبلية .

واستعرض النقيب عيسى أحمد خورشيد المطوع، مدير من الدفاع المدني في دبي، خلال المعرض ورقة عمل في القيادة والتحول الرقمي، حيث تناول العديد من التحديات والانعكاسات وطرق التعافي من مختلف الأزمات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتم عرض برنامج جاهزية الدفاع المدني دبي الأول من نوعه في العالم والخصائص التي يتميز.

كما شهدت فعاليات المعرض اجتماع وفد الدفاع المدني بدبي مع رئيس منظمة NFPA وأعضاء رفيعي المستوى يمثلون المنظمة.

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