إقبال كبير على «أسواق الشارقة للمواشي»

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سجلت أسواق الشارقة للمواشي التي تضم «الشارقة والحمرية وكلباء والذيد وخورفكان» زيادة كبيرة في عدد مرتاديها من المتسوقين خلال فترة عيد الأضحى المبارك بلغت 13199 شكل سوق الشارقة النسبة الأكبر

وارتفعت أعداد الأضاحي في سوق الشارقة للمواشي بشكل ملحوظ إذ بلغت 9891 أضحية هذا العام مقابل 7204 خلال العام 2022، ما يؤكد جودة المرافق والخدمات التي يوفرها السوق وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح المهندس عبدالله الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي أن سير العمل خلال أيام العيد جاء ضمن خطة تم إعدادها من قبل إدارة أسواق المواشي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والجهات الأخرى المتعاونة. إلى ذلك سجل مسلخ الحمرية إقبالاً خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وشهد ذبح 186 أضحية باتخاذ أعلى معايير الجودة والنظافة.

فيما شهد سوق كلباء للمواشي ذبح 1368 أضحية متنوعة، في حين شهد سوق خورفكان للمواشي إقبالاً من قبل المضحين، حيث تم ذبح 783 أضحية، كما شهد سوق الذيد للمواشي إقبالاً ملحوظاً وشهد ذبح 1157 أضحية. (الشارقة - وام)

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