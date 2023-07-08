«مورو» يسلط الضوء على فوائد التحول الرقمي وحلول المراقبة الموحدة

المصدر: دبي - وام

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نظّم مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، فعالية مُشتركة بالتعاون مع «ريفربيد تكنولوجي - Riverbed Technology، الشركة المتخصصة في حلول الأداء الرقمي وذلك لتعزيز الوعي بفوائد التحول الرقمي وأهمية حلول المراقبة الموحدة في المؤسسات الحكومية.

جاء ذلك في جلسة نقاش مشتركة بين ريفربيد ومورو أدارتها مينا ميغالي، نائب الرئيس في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ريفربيد تكنولوجي.

واستعرض الحدث، الذي عقد في فندق برج العرب، حلول ريفربيد الرائدة القابلة للدمج بسهولة في بنية مورو السحابية عالمية المستوى ومركز العمليات والخدمات المدارة التابع للشركة.

وتُعتبر قابلية المراقبة الموحدة خاصية رائدة تمكّن فرق تقنية المعلومات من مراقبة ومتابعة الأجهزة والشبكات والبرامج والبنية التحتية السحابية وبالتالي تساعد على خفض التكاليف وتعزيز وتحسين أداء الموظفين.

خاصية

ويمكن للمؤسسات، من خلال تبني خاصية قابلية المراقبة الموحدة، مساعدة العاملين في أداء المهام الموكلة عادة إلى خبراء تقنية المعلومات مما يتيح لموظفي تقنية المعلومات التركيز على مهام أخرى مثل المبادرات الاستراتيجية وتعزيز الابتكار ودفع عجلة نمو الأعمال والتميز.

وقال عارف المالك الرئيس التنفيذي للمنتجات الرقمية في شركة مورو: لطالما سعت مورو إلى تمكين المؤسسات بالأدوات التي تحتاجها لتحقيق خططها في رحلة التحول الرقمي. من جانبه قال غسان أبو رجيلي، مدير مبيعات القنوات الإقليمية في ريفربيد تكنولوجي: تستمر جهود القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتعزيز الاقتصاد الرقمي كأحد الركائز الأساسية لريادة دولة الإمارات على المدى الطويل.

وخلال الحدث، قدّم معين زهر الدين، المدير الإقليمي لشركة ريفربيد تكنولوجي عرضاً مفصلاً بعنوان من الرؤية إلى الواقع، نبدأ الرحلة إلى قابلية المراقبة الموحدة، حيث سلّط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه حلول ريفربيد في تمكين المؤسسات من الشروع في رحلة التحول نحو تعزيز قابلية المراقبة.

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