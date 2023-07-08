مجلس ضاحية السيوح يدعم الأسر المنتجة

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اختتم مجلس ضاحية السيوح معرضاً للأسر المنتجة في مقره بمدينة الشارقة، بمشاركة عدد من الأسر المنتجة، وتجسد المعرض ضمن المبادرات المجتمعية نحو تحقيق التواصل الأسري بين أبناء ضاحية السيوح، ليتم تنظيم المعرض على مدى ثلاثة أيام، تحت مسمى «مبادرة معرض الأسر المنتجة والتاجر الصغير».

حضر المعرض يوسف عبيد حرمول الشامسي رئيس المجلس وحارب محمد حارب الرميثي نائب الرئيس بجانب حضور الأعضاء وعدد من الشخصيات والفنانين ولفيف كبير من المدعوين وأفراد المجتمع.

وسلط المعرض الضوء على نجاح المشاريع الخاصة بالأسر المنتجة ودعم التطلعات الحكومية والتنموية لتعزيز الشراكة المجتمعية والمؤسسية للارتقاء بالأسر الإماراتية وتشجيع مختلف الفئات على المساهمة الإيجابية والمؤثرة وتفعيل دورها في تحقيق استقرارها الاقتصادي من خلال إيجاد مصادر دخل بديلة.

وتضمن المعرض مجموعة واسعة من السلع الإنتاجية المميزة المصنعة منزلياً، وأتاح جانبا مهماً لإبراز قدرة الأسر على الاستثمار بجانب تشجيع الصغار على التجارة. (الشارقة - البيان)

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