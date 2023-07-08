«كهرباء دبي» تنبّه إلى إجراءات السلامة في المنازل قبل السفر

المصدر: دبي - البيان

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دعت هيئة كهرباء ومياه دبي أفراد المجتمع إلى التأكد من توفر معايير السلامة في منازلهم بشكل دائم، خاصة قبل السفر أو مغادرة المنزل لفترات طويلة.

وحثت الهيئة متعامليها على اتباع نصائحها وإرشاداتها لتعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، وتجنب الهدر والإسراف، وذلك في إطار حملتها التوعوية «اجعل من خيارات الصيف الذكية عادة في حياتك».

ولفتت الهيئة إلى ضرورة التأكد من تفعيل خاصية «خارج المنزل» المبتكرة، التي توفرها الهيئة ضمن مبادرة «الحياة الذكية» لمساعدة المتعاملين من القطاع السكني على مراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه في أثناء وجودهم خارج المنزل.

ويمكن للمتعاملين تفعيل الخاصية من خلال حساباتهم على موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وتحديد فترة تفعيل الخدمة، بما يتيح لهم استلام رسوم بيانية يومية وأسبوعية عبر بريدهم الإلكتروني.

وتنصح الهيئة المتعاملين بالتأكد من إطفاء كل الأضواء قبل سفرهم، وفصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من القابس الجداري، واستخدام مؤقت زمني للأضواء الكاشفة في الحديقة وعلى أسوار المنزل، وإغلاق محابس المياه، علاوة على إجراء فحص دوري ومستمر لأماكن التسريب المحتملة للمحافظة على الموارد.

وشددت الهيئة على وجوب الاستعانة بخدمات فني كهربائي مؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية. وتوفر الهيئة عبر «متجر ديوا» على تطبيقها الذكي أسماء مزودي الخدمات الفنية ممن يمكن للمتعاملين التواصل معهم في حال وجود أعطال داخلية في المبنى، كما يتيح «متجر ديوا» الاستفادة من الخصومات الخاصة بمتعاملي الهيئة.

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