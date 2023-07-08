«100 مبرمج» و«مستقبل أبنائنا» مبادرتان من شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة ومدرسة 42 أبوظبي، مبادرتي «100 مبرمج في شرطة أبوظبي»، و«مستقبل أبنائنا في البرمجة»، ضمن فعاليات الملتقى المشترك لتعزيز التعاون بين الجهتين، الذي عُقِدَ في مسرح الشيخ مبارك بن محمد في مجمع إدارات الشرطة.

وتهدف هاتان المبادرتان إلى إلحاق منتسبي القيادة بمدرسة 42 أبوظبي للبرمجة، وتعليم أبناء المنتسبين مهارات البرمجة. واستعرض الملتقى أهداف واستراتيجية ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحرص على ضمان التزام حكومي واسع، في جميع القطاعات، بتضمين الجوانب الرقمية في استراتيجيات الحكومة الرقمية كافَّة.

وأكَّد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال افتتاح الملتقى أهميةَ الشراكة الاستراتيجية بين شرطة أبوظبي ومدرسة 42 أبوظبي في تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتقديم قيمة مضافة للمتعاملين، وتحقيق هدف حكومي مشترك من خلال الاستفادة من القدرات والمهارات المتنوِّعة، والإمكانات المتوافرة لدى الشركاء وتحسين أدائهم على المستويين الفردي والمؤسَّسي، ما يمكّنهم من إنجاز مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية على الوجه الأمثل.

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