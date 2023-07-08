أعضاء في «الوطني» يشيدون بنظام التصويت «عن بُعد»

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

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أشاد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، الذي اختتم أعماله مؤخراً، بقرار اللجنة الوطنية للانتخابات، اعتماد نظام التصويت «عن بُعد» للمرة الأولى في تاريخ العملية الانتخابية، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن القرار سيكون له دور كبير في تحقيق نسب مشاركة قياسية واستثنائية من جهة، وتجاوز بعض التحديات التي تواجه كبار المواطنين وأصحاب الهمم في التنقل والذهاب إلى المراكز الانتخابية من جهة أخرى.

وتوقع الأعضاء بأن تسهم الآلية الجديدة التي تم تحديدها ضمن القرار رقم 25 لسنة 2023 والذي أصدرته اللجنة الوطنية للانتخابات في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أمس الأول (الخميس) في تحقيق نسب مشاركة تتعدى الـ %90 في عملية اختيار المرشحين المتنافسين على الفوز بأحد المقاعد البرلمانية المحددة.

زيادة كبيرة

وأفاد الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بأن الآلية الجديدة، ستسهم في تحقيق قفزة وزيادة كبيرة في أعداد الناخبين خلال فترات التصويت المبكر والتصويت من الخارج وحتى التصويت في يوم الانتخاب الرئيسي، خاصة أن الآلية لا تستلزم على الناخب التوجه إلى المركز الانتخابي للإدلاء بصوته واختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.

وتابع: من خلال البنية التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها دولة الإمارات، أصبح بإمكان الناخب من أعضاء الهيئة الانتخابية، سواء أكانوا بداخل الدولة أو خارجها ممارسة حقوقهم التي كفلها القانون، بكل سهولة ويسر، وبأعلى درجات الدقة والشفافية والنزاهة.

سابقة انتخابية

وأوضح سعيد راشد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن إضافة نظام التصويت «عن بعد» والذي يمثل سابقة انتخابية، تضاف إلى قائمة الإنجازات الاستثنائية، تم تصميمه وفقاً لأحدث الأنظمة الإلكترونية الحديثة من حيث السرعة والدقة مع مراعاة كافة اشتراطات الأمن وسلامة وسرية المعلومات، وما يصاحبها من إجراءات متعلقة بالتأكد من هوية الناخبين عند اختيار مرشحيهم لعضوية المجلس.

وأكد أن دولة الإمارات وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة ومؤسساتها الحكومية، رسخت مكانتها المتميزة في اعتماد كافة الإجراءات والمبادرات التي تسهم في تعزيز وإثراء التجربة الانتخابية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإمارات، أضحت اليوم مرجعاً ونموذجاً عالمية يحتذى به في كافة المجالات والأصعدة، بما فيها تنظيم وإقامة الانتخابات البرلمانية والإشراف عليها.

تطبيقات

ولفتت موزة العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بأن النظام يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يتواجد فيه سواء داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة الوطنية للانتخابات، وهو ما يرسخ حرص اللجنة الوطنية للانتخابات، على مواصلة تطوير العملية الانتخابية، وتعزيز مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وشدد عبيد الغول السلامي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، على أهمية أن يتولى جميع أعضاء الهيئات الانتخابية، مسؤوليتهم الوطنية في المشاركة في هذا العرس الانتخابي، واختيار من يمثلهم في المجلس، خاصة مع اعتماد نظام التصويت «عن بعد»، والذي يعد حلاً جذرياً لبعض التحديات التي قد تواجه الناخبين في يوم الاقتراع، مثل بعد بعض مراكز الاقتراع أو طول فترة التنقل من وإلى المركز الانتخابي.

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