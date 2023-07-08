ولي عهد عجمان يحضر حفل زفاف سعود عبدالعزيز الشامسي

المصدر: عجمان ـ وام

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حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مساء أمس، الحفل الذي أقامه عبدالعزيز علي بن عبدالله الشامسي بمناسبة زفاف نجله سعود إلى كريمة عبدالله محمد بن بطي العامري، وذلك في قاعة «البيت متوحد» بعجمان.

وهنأ سمو ولي عهد عجمان، العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة، متمنياً للعروسين حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، وأعيان ووجهاء البلاد، والمدعوين من المواطنين والمقيمين وأقارب وأهل العروسين.

وقدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات المتنوعة.

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