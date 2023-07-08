تعزيز التعاون بين غرفة عجمان و«اجتماعية الشارقة»

المصدر: عجمان - وام

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بحث مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، مع وفد من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، فرص التعاون والشراكة بين الجانبين، وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات والخدمات الاستباقية والمبتكرة في مجال المسؤولية المجتمعية إضافة إلى إطلاق مبادرات ومشاريع مجتمعية مشتركة، واعتماد فريق عمل من الجانبين لتبادل أفضل الممارسات والمبادرات المجتمعية وضرورة التعاون في تنفيذ فعاليات للتوعية بمجالات الاستدامة والحفاظ على الموارد بالتزامن مع عام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد لغرفة عجمان، حيث التقى مع ناصر الظفري الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، بحضور عائشة هلال مدير مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، فيما ضم الوفد حصة محمد الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي، ومريم محمد السلمان مدير مشاريع المسؤولية المجتمعية في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.

وقدم ناصر الظفري نبذة حول مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية وخطته الاستراتيجية المرتكزة على محورين رئيسيين بحيث يعنى المحور الأول بتوعية وتثقيف القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام بماهية المسؤولية المجتمعية، أما المحور الثاني والذي يعمل عليه المركز حالياً فيرتكز على توجيه ومساعدة منشآت القطاع الخاص على تبني وتنفيذ مبادرات ومشاريع مجتمعية.

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