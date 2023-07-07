محمد بن راشد: مطمئن على مستقبل بلادنا في أيدي جيل يحب التعلم والمعرفة

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الطالبة الأولى آمنة محمد المنصوري ولأهلها فوزها بالمركز الأول في تحدي القراءة بالدولة، كما بارك سموه أيضاً للطالب غريب اليماحي، الحاصل على المركز الأول في تحدي القراءة في الدولة في فئة أصحاب الهمم الدراسي مؤكداً سموه أنه مطمئن على مستقبل بلادنا وأنه في أيدي جيل يحب التعلم والمعرفة .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: احتفلت واحتفت دولة الإمارات اليوم ب 514 ألف طالب من مدارس الدولة شاركوا في تحدي القراءة العربي - والذي بلغت مشاركاته العربية والعالمية 24.8 مليون طالب …

"فخور بمشاركة أبناء الإمارات .. ومتفائل بإقبال الجيل الجديد على القراءة .. ومطمئن على مستقبل بلادنا في أيدي جيل يحب التعلم والمعرفة ويعشق القراءة والإطلاع ..

أبارك للطالبة الأولى آمنة محمد المنصوري ولأهلها فوزها بالمركز الأول .. حيث قرأت آمنة 128 كتاب خلال العام الدراسي .. آمنة فقدت قبل عامين قدرتها على المشي .. لكنها لم تقف عاجزة .. بل أبحرت وحلقت في بحور الأدب والمعرفة .. وكان تحديها دافعاً لتغيير حياتها ..

اليوم آمنة استعادت قدرتها على المشي .. وفازت في تحدي القراءة .. وكتبت قصتين .. وستمثل الدولة بعد أيام قليلة في أولمبياد الفيزياء العالمي في طوكيو .. تحدي فاطمة كان فرصة لها لإعادة بناء نفسها والانطلاق نحو الحياة … وهكذا نريد أبناء وبنات الإمارات ..

وأبارك أيضاً للطالب غريب اليماحي .. الحاصل على المركز الأول في تحدي القراءة في الدولة في فئة أصحاب الهمم … غريب كفيف البصر .. ولكنه ليس غريباً في طريق الانجاز … وليس كفيفاً عن الوصول للمعالي .. قرأ غريب 130 كتاباً خلال العام الدراسي بطريقة بريل .. وهو كاتب للمقالات .. ومتحدث .. ومتفوق .. وملهم لنا جميعاً .. عندما يقرأ الكفيف 130 كتاباً .. على المبصرين أن يراجعوا أنفسهم فيما يقرأون …

كل التوفيق للطالب غريب … الذي يمثل بإصراره وقوة إرادته مقولة لا شيء مستحيل في دولة الإمارات …".

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