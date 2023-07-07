شاهد .. "أعمدة الخلق" من سماء الإمارات

المصدر: البيان

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قام مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي بتصوير سديم النسر المعروف بالرمز M16 وهو يبعد عنا 5700 سنة ضوئية ويقع في مجموعة الحية.

وتظهر في الصورة ما اصطلح على تسميته بأعمدة الخلق، وهي عبارة عن سديم (غاز وغبار كوني) تتولد بداخلة النجوم الحديثة، وتظهر على شكل عدة أعمدة عملاقة.

تم التصوير باستخدام تلسكوب قطره 36 سم، وبلغت مدة التصوير ست ساعات، واستخدمت مرشحات الهيدروجين (اللون الأخضر) والأكسجين (اللون الأزرق) والكبريت (اللون الأحمر).

يمكن الاطلاع على الصورة بجودة عالية من الرابط التالي:

https://astronomycenter.net/image/M16.png

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