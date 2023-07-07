منصور بن محمد يهنئ «دفاع مدني دبي» لتكريمهم خلال مؤتمر ومعرض إكسبو NFPA الأمريكي

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، فريق الدفاع المدني في دبي لنيلهم تكريماً عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الإطفاء، وذلك خلال مؤتمر ومعرض إكسبو NFPA الأمريكي.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في تويتر: "نبارك لفريق الدفاع المدني في دبي تكريمهم على هامش مؤتمر ومعرض إكسبو NFPA الأمريكي الأكبر عالمياً في مجال الإطفاء ... جاء التكريم، تقديراً لجهود الدفاع المدني في دبي في تبني أحدث التقنيات المستقبلية ضمن برنامج جاهزية الدفاع المدني وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الإطفاء لحماية الأرواح والممتلكات".

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