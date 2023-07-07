"الوطنية للانتخابات" دواوين الحكام ستعلن عن عدد المقاعد المخصصة للنساء

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، بأن دواوين الحكام في الدولة، ستتولى مهام الإعلان عن عدد المقاعد المخصصة للنساء بموجب الانتخابات، قبل فتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، على ألا يتجاوز هذا العدد (نصف) العدد المطلوب انتخابه في الإمارة.

وقالت إنه يتعين ألا تقل نسبة تمثيل النساء للإمارة عن (50%) من ممثلي الإمارة في المجلس، ويجوز لحاكم كل إمارة تحديد عدد من المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس.

وأضافت اللجنة الوطنية للانتخابات: تفوز بالمقاعد المحددة النساء الحاصلات على أعلى الأصوات من بين كافة المرشحات، إلا إذا أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز النساء مباشرة بالمقاعد المحددة لها.

وبحسب الإجراءات فأن حكام الإمارات يستكملون النسبة المخصصة للنساء في إمارته عند تسمية الأعضاء المعينين؛ وفقاً لحكم المادة (الأولى/2) من قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 المشار إليه.

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