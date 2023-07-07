عبدالله بن زايد ووزير خارجية الفلبين يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع انريكي مانالو وزير الشؤون الخارجية في الفلبين، العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص المتاحة لتعزيزها في القطاعات كافة.

العمل المناخي

كما استعرض سموه ووزير خارجية الفلبين، التعاون الثنائي في ملف مكافحة التغير المناخي، خاصة مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «COP28».

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وانريكي مانالو، الأوضاع في المنطقة، والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

تطلعات

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، على العلاقات المتميزة بين البلدين، والحرص على تعزيزها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما ويدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أشاد سموه بجهود الجالية الفلبينية في الدولة وإسهاماتها في مختلف القطاعات.

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