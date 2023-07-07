غرفة أبوظبي مقراً للجنة انتخابات الإمارة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكَّد سيف علي القبيسي، رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، جاهزية مقر اللجنة لدعم الانتخابات، وتقديم كلِّ ما يخدم سير العملية الانتخابية بكلِّ تميُّز وسهولة، للخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الانتخابية الإماراتية في دورتها الخامسة، جاء ذلك خلال زيارته مقرَّ اللجنة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وتدشين افتتاحه.

وقام القبيسي يرافقه أعضاء لجنة إمارة أبوظبي، بجولة تفقدية في أرجاء مقر اللجنة، مطلعاً على جميع الخدمات المقدَّمة والمرافق المتوافرة، التي تسهِّل مهام أعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة أبوظبي. كما استمع القبيسي، من خلال كادر العاملين المواطنين المدرَّبين والمؤهَّلين، لشرحٍ مفصَّلٍ عن سير العمل في المقر، وكيفية تقديم التسهيلات اللازمة للناخبين والمرشَّحين، طبقاً لأعلى المعايير المهنية.

وحثَّ رئيس اللجنة، العاملين بمقر لجنة إمارة أبوظبي على بذل أقصى الجهود الممكِنة لتوفير خدمات متميِّزة لأعضاء الهيئة الانتخابية من مرشَّحين وناخبين، والحرص على إسعادهم، والارتقاء بالعملية الانتخابية، ما يسهم في استمرار مسيرة النجاحات التي حقَّقتها انتخابات أعضاء الوطني إمارة أبوظبي.

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