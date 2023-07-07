إطلاق معهد ثومبي للذكاء الاصطناعي ومركز الرعاية الصحية

المصدر: دبي- عصام الدين عوض

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كشف الدكتور ثومبي محيي الدين الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، عن إطلاق مبادرتين رائدتين، هما معهد ثومبي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في الرعاية الصحية، ومركز ثومبي للرعاية الصحية، ويهدفان إلى التمكين من تعليم المهن الصحية، وإحداث ثورة في ممارسات الرعاية الصحية، وتمهيد الطريق للتقدم المتطور في هذا المجال، وتزويد طلبة الجامعة بميزة تنافسية في سوق العمل، إضافة إلى تمكينهم من القيادة في تنفيذ ممارسات الرعاية الصحية المتقدمة التي تعزز نتائج المرضى، ورفع جودة الرعاية الصحية، كما سيدعم مركز الرعاية الصحية الشركات الناشئة ورجال الأعمال والمبتكرين، وسيزودهم بالإرشاد والموارد، وبنظام بيئي مميز لتحويل أفكارهم إلى حلول مؤثرة، كما أن المعهد والمركز سيعززان التزامنا بالابتكار واحتضان التقنيات الناشئة.

جاء ذلك خلال استضافة جامعة الخليج الطبية لقاء شركاء الصناعة الأربعاء الماضي في فندق «جراند حياة دبي»، والذي شدد على أهمية رعاية المواهب الشابة وتزويدهم بالخبرة العملية من خلال التدريب الداخلي والمشاريع الموجهة نحو الصناعة.

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