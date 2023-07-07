وزير النفط الكويتي: «COP 28» تتويج لمسيرة العمل المناخي

المصدر: فيينا - وام

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، سعد البراك، حول استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP 28» بنهاية العام الجاري، والدور الذي يمكن أن تلعبه الكويت في إنجاح هذا الحدث،«الاستعداد للتعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات، لإنجاح أهم حدث مناخي وبيئي تستضيفه المنطقة، إذ يشكل نجاح المؤتمر تتويجاً لمسيرة العمل المناخي الدولي، من خلال التعاون والعمل المشترك، من أجل حماية الكوكب».

وعلى هامش فعاليات «أوبك» أكد التزام بلاده بتحقيق صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050، مشيراً إلى أن الكويت تستهدف الاستثمار في الطاقة البديلة والصديقة للبيئة، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للطاقة، وقال: «إن منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» تلعب دوراً حيوياً في استقرار سوق النفط العالمي»، وأوضح أن الكويت تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 3.2 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2024، وأنها تلعب دوراً إيجابياً في دعم منظمة «أوبك»، وبناء التوافق والتعاون مع دول المنظمة وعملائها حول العالم، بما يسهم في استقرار السوق وثباتها وتطويرها.

وأضاف: «إن النفط ومشتقاته مقوم أساسي في الاقتصاد الكويتي، حيث تستهدف بلاده، ضمن خطتها الاستراتيجية استثمار أكثر من 300 مليار دولار في قطاع الطاقة بحلول العام 2040، مشيراً إلى أن الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة يشهد فجوات كبيرة، يجب التعامل معها حتى لا تحدث أزمات تؤثر سلباً على الأسواق، والاقتصاد العالمي».

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