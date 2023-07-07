«المسرعات المستقلة» للإمارات تستعرض في لندن جهود تقليل الانبعاثات

المصدر: أبوظبي ـ وام

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شاركت هيئة «المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي»، خلال الأسبوع الماضي، برئاسة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، في «أسبوع لندن للعمل المناخي».

محاور

وتناول الحدث ثلاثة محاور رئيسية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالرؤية الأساسية التي تتبنّاها المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، والمتمثّلة في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي النظيف، وقطع أشواط نوعية وعادلة وشاملة في ميدان العمل المناخي، وتوسيع نطاق شبكات التعاون والشراكات على مستوى «المجتمع ككل».

وشاركت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، الملتزمة بدعم التحول إلى صافي انبعاثات صفرية ومقرها أبوظبي، ضمن ثلاث فعاليات رفيعة .

حوار

و شاركت «المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي» ضمن حوار مثمر بحضور كل من جائزة «إيرث شوت» العالمية، المنصّة المنضوية تحت مظلّة المؤسسة الملكية للأمير والأميرة ويلز التي تستعرض الحلول المناخية الاستثنائية في جميع أنحاء العالم؛ وصندوق الابتكار العالمي، وهو منصّة استثمارية متعددة الأطراف غير هادفة للربح تركز على دول الجنوب العالمي؛ وبانجايا، الشركة الرائدة في تصنيع منتجات الأزياء المستدامة الصديقة للبيئة. وألقت الشيخة شما كلمة افتتاحية خلال فعالية «ريسِت كونيكت» المقامة على هامش أسبوع لندن، سلطت فيها الضوء على الرؤية الأساسية للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي في سبيل حماية «مستقبل الإنسانية وكوكبنا».

كلمة

وخلال كلمتها الختامية في «قمة استثمارات المناخ»، التي أقيمت في سوق لندن للأوراق المالية، سلطت الشيخة شما بنت سلطان الضوء على الفجوة الاستثمارية التي تتراوح قيمتها بين 3 ـ 3.5 تريليونات دولار والتي لا تزال مشهودة على مستوى الجهود والمساعي المبذولة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمناخ.

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