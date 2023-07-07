سلطان بن أحمد :فخورون بوجود سلطان النيادي على المحطة الدولية

المصدر: الشارقة ـ وام

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، ظهر أمس، اللقاء الثامن من سلسلة «لقاء من الفضاء» مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي نظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وجامعة الشارقة وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وذلك في مقر الأكاديمية.

ورحب سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في بداية كلمته، برائد الفضاء سلطان النيادي، مشيراً إلى مكانة أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك كمركز أكاديمي وبحثي متكامل في المجال نفسه، قائلاً سموه: نرحب بك في هذا اللقاء من الإمارة الباسمة، إمارة الثقافة والعلم؛ وعندما علمنا بموعد هذا اللقاء، حرصنا كل الحرص على أن يكون اللقاء في الأكاديمية فخر وأعرب سمو نائب حاكم الشارقة عن سعادته بهذا اللقاء، لافتاً إلى أهمية التمثيل الحقيقي والفخر بأبناء الوطن في مختلف المجالات العلمية المتقدمة، قائلاً سموه: كل حضور اللقاء، ونحن نقول لك، إننا فخورون بوجودك في هذه المحطة لتمثلنا خير تمثيل، ونتمنى منك، ومن إخوانك الذين سبقوك أو من سيأتون من بعدك أن يكونوا خير سفراء ليس لدولة الإمارات العربية المتحدة فقط، ولكن لكل العالم العربي والإسلامي.

وأشار سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى المتابعة الواسعة التي يلقاها سلطان النيادي في مهمته في الفضاء، وإلى متابعة سموه الشخصية لما يتم إنجازه، قائلاً سموه: نحن في الحقيقة متابعون لكل أنشطتك على هذه المحطة من تجارب علمية وبحوث وغيرها، وأنا على الصعيد الشخصي متابع لك ولكافة الأنشطة التي تقوم بها، وكذلك أرصد محطة الفضاء الدولية عند مرورها في سماء الإمارات، ومشاهدتها وتصويرها، ولكن اليوم نرصدها من الداخل بحسب التواصل معك في هذا اللقاء. وقدم سمو نائب حاكم الشارقة .

فرصة

وأعرب رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، عن شكره وامتنانه في حديثه لسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، وقال: شكراً للغاية على حضور سموكم وكلماتكم المميزة وهذه فرصة سعيدة بالالتقاء معكم، كان لي شرف زيارة إمارة الشارقة والالتقاء بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحت قبة الأكاديمية وذكرت له بأن أحد المحفزات التي جعلتني أنتمي لبرنامج رواد الفضاء هي زيارتي في المرحلة الابتدائية للقبة السماوية في مقرها السابق، وأتذكر العرض المذهل الذي شاهدته عن الكواكب والنجوم.

وأضاف النيادي: تعتبر أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء والفلك من الجهات العلمية المتميزة التي تدعم علوم الفضاء وتشجع النشء في التفكر بالفضاء وسعة الكون والذهاب في شتى المجالات مثل العلوم والهندسة والطب المتخصص في الفضاء، معرباً عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء والتواصل للإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلبة والحضور، ومشاركتهم المعلومات والأبحاث العلمية المتعلقة بتفاصيل مهمته التي تُعد أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، على متن محطة الفضاء الدولية.

وكان اللقاء قد استهل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة شاهد عقبه الحضور عرضاً تصويرياً تناول أهمية المهمة الفضائية وبداية مشروع «طموح زايد»، حيث تحدث فيه كل من رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي عن بدايتهما في التسجيل ببرنامج الإمارات لرواد الفضاء، مروراً بالتحديات التي واجهتهما خلال فترة التدريب من حيث اللغة واختلاف التضاريس والأجواء في الدولة والابتعاد عن الحياة الاجتماعية، وأشارا إلى أن دعم القيادة الرشيدة والأهل والأصدقاء سهل كثيراً من المهمة وكان له الأثر في الاستمرار لغاية الوصول إلى محطة الفضاء الدولية.

عقب ذلك استعرض عدنان الريس مدير مهمة طموح زايد 2، عرضاً مرئياً ألقى الضوء خلاله على برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أُعلن عنه في عام 2017، وتم من خلاله اختيار رواد الفضاء «هزاع المنصوري وسلطان المنصوري» ضمن الدفعة الأولى في مهمة علمية شارك فيها المنصوري في رحلة لمحطة الفضاء الدولية استغرقت 8 أيام، وتم فتح مجال التسجيل لبرنامج الدفعة الثانية حيث تم اختيار «محمد الملا ونورة المطروشي» اللذين يتلقّيان التدريبات اللازمة في الوقت الحالي.

كما تناول مدير مهمة طموح زايد 2 أهم التدريبات التي يخضع لها رواد الفضاء من إدارة العمليات في المحطات وصيانتها. حضر الحدث التفاعلي أكثر من 800 مشارك، حيث أتيحت الفرصة للنيادي للرد على أسئلة الحضور، حول أهم التجارب العلمية.

حضر اللقاء بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعمر بن حريمل الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وحمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وعدد من كبار مديري الدوائر المحلية والأكاديميين والباحثين.

حرص

وقال حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: ممتنون لسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي على حضوره الكريم لهذا الحدث التفاعلي. نحرص في مركز محمد بن راشد للفضاء على تنظيم هذه السلسلة من اللقاءات مع سلطان بهدف تعزيز التواصل المباشر مع جيل المستقبل الشغوف بالعلوم والفضاء، حيث تتاح لهم فرصة التعرف إلى المهمة التاريخية التي يقوم بها النيادي، وتنمية روح الاستكشاف وحب الفضاء لديهم".

شكرمن جانبه، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: "نشكر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي على تكريمه لنا بحضوره الذي أضاف قيمة كبيرة إلى هذا الحدث الهام. الاتصالات المرئية مع سلطان تُسلط الضوء على طبيعة الحياة في الفضاء، وأهم التجارب العلمية التي يشارك فيها باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يعزز شغف وطموح جيل المستقبل للاهتمام أكثر بدراسة مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

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