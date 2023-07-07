اليوم.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية

المصدر: دبي- البيان

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن اليوم هو الموعد النهائي لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية والمتمثلة بنمو 1 % من الوظائف المهارية.

وقالت الوزارة في بيان إنها ستبدأ اعتباراً من الغد متابعة مدى الالتزام بتحقيق مستهدفات التوطين، إذ سيتم تطبيق المساهمات المالية بحق الشركات غير الملتزمة والبالغة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وكذلك تطبيق المساهمات المالية المتبقية عن العام 2022.

ومددت الوزارة الموعد النهائي لتحقيق المستهدفات نصف السنوية من 30 يونيو الماضي إلى 7 يوليو الجاري وذلك مراعاة لإجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك ولإتاحة الوقت الكافي للشركات لتحقيق المستهدفات المطلوبة منها.

ودعت الوزارة الشركات التي لم تستوف بعد معدل النمو المقرر لتوطين الوظائف المهارية إلى الإسراع في تحقيق المطلوب منها وذلك من خلال المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» والاستفادة من الدعم الذي يوفره البرنامج والمتمثل برفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة لشغل الوظائف المهارية وهو ما يمثل دعماً للشركات وتمكينها من الالتزام بقرارات التوطين.

كما دعت الوزارة الشركات إلى العمل على تحقيق مستهدفات النصف الثاني من العام الجاري والتي من المقرر أن تصل نسبة النمو في توطين الوظائف المهارية مع نهايته إلى 2 % وذلك تجنباً لسداد المساهمات المالية المقررة على الشركات التي لم تحقق المطلوب منها.

وأكدت الوزارة الحرص على توفير كافة المقومات التي تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية للدولة وريادتها العالمية، مشيرة إلى أن ملامح هذه الشراكة تظهر جلياً في ارتفاع أعداد الإماراتيين العاملين بالقطاع الخاص مما يدل على وعي هذا القطاع ومسؤوليته المجتمعية.

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