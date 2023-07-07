آخر موعد للمشاركة في «القيادات الإعلامية العربية الشابة» الجمعة المقبل

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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حدد مركز الشباب العربي الجمعة المقبل موعداً لانتهاء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» التابع للمركز، فيما بإمكان الراغبين بالاشتراك التسجيل عبر الموقع الإلكتروني media.arabyouthcenter.org.

وستنطلق النسخة الخامسة من برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» مطلع سبتمبر المقبل، بالشراكة مع نخبة من المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات لصناعة جيل من الشباب المتميز في مجال العمل الإعلامي، واستكشاف المواهب القادرة على المساهمة بتطوير مستقبل صناعة الإعلام في العالم العربي.

وتقدم النسخة الخامسة، وفق استراتيجية المركز للسنوات الخمس المقبلة، سلسلة من الورش والجلسات التدريبية المتخصصة حول دور الإعلام في تعزيز ارتباط الشباب العربي بلغتهم وهويتهم، واكتساب المهارات الخضراء، التي تسهم بإيجاد جيل من الإعلاميين القادر على التفاعل المؤثر مع قضايا التغير المناخي والاستدامة.

400 خريج

ونجح برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» على مدار دوراته الأربع الأخيرة بتأهيل وتمكين نحو 400 شاب وشابة من كل الدول العربية، بينما يعمل أغلبيتهم اليوم، ضمن منظومة المؤسسات الإعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة، ومنصات الإعلام الرقمي في دولة الإمارات، ومختلف الدول العربية والعالم، حيث بات البرنامج السنوي عنواناً لاهتمام المؤسسات الإعلامية الراغبة باستقطاب المواهب المتميزة، بالإضافة إلى نجاحه بدعم إطلاق عدد من المشاريع الشبابية الريادية في مجال صناعة المحتوى الهادف.

ويستقبل البرنامج على مدار العام، المئات من طلبات الالتحاق لطلبة الإعلام في الجامعات والمعاهد، وصناع المحتوى والشباب العاملين في المؤسسات في بداية مشوارهم المهني من مختلف أرجاء المنطقة العربية، لتقوم لجنة تقييم متخصصة، ضمن المركز بدراسة طلبات الالتحاق، واختيار الأنسب منها للانضمام، وفق المعايير المحددة، بالإضافة إلى الترشيحات، التي تصل من قبل المؤسسات الشريكة.

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