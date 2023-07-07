«الفجيرة للموارد الطبيعية» تطلق استراتيجية الذكاء الاصطناعي

المصدر: الفجيرة - وام

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أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية استراتيجية الذكاء الاصطناعي بهدف استشراف المستقبل وبناء القدرات الفاعلة القائمة على الابتكار وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لضمان استدامة التنمية وتقديم الخدمات بمرونة وسرعة ورفاهية.

وقال المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، في مؤتمر صحافي: إن المؤسسة تسعى لترسيخ رؤية القيادة الرشيدة لحكومة الفجيرة، التي ترمي إلى بناء مستقبل مستدام، وتعد أول جهة حكومية على مستوى الإمارة تعمل على تطبيق هذه الاستراتيجية. وأضاف أن الاستراتيجية تأخذ في الاعتبار حوكمة وضبط قوانين الذكاء الاصطناعي. واستعرضت أسماء الحنطوبي، مديرة إدارة خدمة المتعاملين، ممكنات الذكاء الاصطناعي في المؤسسة ضمن إطار بنية البيانات وجودتها وامتثالها للوائح الشفافية والخصوصية وجاهزية الأدوات والبرمجيات التي تتكامل مع الأنظمة الحالية .

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