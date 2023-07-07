بدء التسجيل في بكالوريوس العلوم الشرطية بالشارقة

المصدر: الشارقة- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة عن فتح باب التسجيل والقبول لمنتسبي الدفعة الـ 25 من الطلبة الضباط في برنامج البكالوريوس في العلوم الشرطية والتي انطلقت أمس وتستمر حتى 12 يوليو الحالي حيث شهدت عمليات التسجيل إقبالاً من أبناء الإمارات حملة شهادة الثانوية العامة والتي تقتصر في مرحلتها الأولى على إدخال البيانات والوثائق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي www.psa.ac.ae.

وأوضح العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية أن الإقبال هذا العام للالتحاق بمقاعد الدراسة بالأكاديمية جاء لافتاً من حيث الأعداد الكبيرة التي استكملت بالفعل إجراءات التسجيل وذلك بفضل ما حققته الأكاديمية من تفوق علمي وعملي بفضل الدعم الكبير الذي تتلقاه من حكومة الشارقة ممثلة بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعم مجلس الأكاديمية برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

وأكد أن الأكاديمية تسعى على الدوام لتحديث وتطوير برامجها التعليمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز