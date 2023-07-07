«ايدج» تستحوذ على شركة أمن سيبراني

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «ايدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، استحواذها على OryxLabs، وهي شركة بارزة في مجال الأمن السيبراني مقرها أبوظبي وينصب تركيزها على توفير حلول الأمن السيبراني المصممة لحماية عملائها من التهديدات السيبرانية الناشئة.

وفي ظلّ تركيزها القوي على الأبحاث المتقدمة والهندسة والابتكار، وتتمثل مهمة الشركة في التصدي لتحديات الأمن السيبراني على نطاق واسع، إلى جانب تقديم خدمات استثنائية لعملائها. ويمنح الاستحواذ ايدج الفرصة المواتية لتوسيع محفظتها، كما يُوفر لها حلولاً متقدمة لمعالجة المشكلات المركبّة في الأمن السيبراني محلياً ودولياً.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «لا شك أن النمو السريع لمجموعة ايدج وتركيزها المتزايد على امتلاك قدرات سيادية يستلزم البحث عن فرص تعزز قدراتنا وتوسّع خيارات عروضنا. في الواقع، يُعدّ دمج الشركة الجديدة في المجموعة خطوة مهمة ومنطقية ستمكّننا من تعزيز محفظتنا من الحلول التكنولوجية المتقدمة.

وتقدّم الشركة حالياً ثلاثة منتجات خاصة بها: Vulncano، الذي يُستخدم لرصد الجهات الخبيثة أو اكتشاف نقاط الضعف داخل بيئة الكيان الخاصة؛ وDiscovery، منصة مراقبة سطح الهجوم الخارجي؛ وFirewall DNS؛ الذي يراقب حركة مرور DNS الصادرة من حواسيب المؤسسة المتصلة بالشبكة.

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