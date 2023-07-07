حميد النعيمي: قطاع السياحة مساهم بارز بتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات

المصدر: عجمان - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت أشواطاً واسعة في تطوير وتنمية واستدامة القطاع السياحي، وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً سموه إلى أن قطاع السياحة أصبح مساهماً بارزاً في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وفد «مجموعة بريد الإمارات»، برئاسة عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـلمجموعة، وذلك بمناسبة إطلاق المجموعة طابعاً تذكارياً احتفاء بالمكانة البيئية لمحمية الزوراء الطبيعية في عجمان، يعد الأول ضمن سلسلة من الطوابع، التي تحتفي بالمحميات الطبيعية في الدولة.

مكانة

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسخت مكانتها وجهة سياحية عالمية منشودة ومطلوبة، وعززت حضورها السياحي القوي، الذي يعكس تنوعها وغناها وخيارات السياحة المتنوعة، التي تميزها.

وقال سموه: إن عجمان تبذل كل الجهود من أجل ترسيخ مكانة الإمارات وجهة للسياحة الداخلية، وتعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية، من خلال ما حققته الإمارة من نجاحات لافتة ومكتسبات نوعية في القطاع السياحي، على مدار الأعوام الماضية، بفضل المبادرات السياحية والمشاريع العمرانية، التي تجسد ثقافة إمارة عجمان وأهلها.

وأوضح سموه أن التعاون بين «مجموعة بريد الإمارات» ومحمية الزوراء الطبيعية في عجمان، في إصدار طابع تذكاري، يسلط الضوء على المحمية حاضنة للتنوع الحيوي، يدعم جهود الدولة في حماية البيئة والحفاظ على مختلف أشكال الحياة البرية والبحرية، وتعزيز استدامتها ويرسخ طموحات عجمان في تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي.

وأشاد سموه بالشراكة بين المجموعة والمحمية، وبالتعاون الرامي إلى تعزيز المكانة السياحية للدولة، وتسليط الضوء على المواقع السياحية البارزة، التي تضمها الإمارة والتوعية بالمنتج السياحي، الذي تقدمه عجمان عامة ومحمية الزوراء خاصة، كونها أحد أجمل المعالم الطبيعية في الإمارة.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

وقال عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة بريد الإمارات»: يهدف إصدار الطوابع التذكارية الخاصة بالمحميات الطبيعية إلى توثيق المحميات في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على أهمية حمايتها وصون التنوع الحيوي، وإبراز المعالم الحضارية والطبيعية في دولتنا، كما تتماشى هذه الجهود مع الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز أداء القطاع السياحي، لا سيما السياحة الطبيعية، وتأتي في سياق تعزيز الحضور المتميز لدولة الإمارات في المشهد السياحي العالمي، ونفتخر بالتعاون مع محمية الزوراء الطبيعية لإصدار الطابع الأول من هذه السلسلة.

وتكتسب محمية الزوراء الطبيعية في إمارة عجمان أهمية استراتيجية نظراً لامتدادها على مساحة تفوق مليون متر مربع، تغطيها غابات القرم «المانغروف» الشاسعة، ما جعلها مقصداً وملاذاً طبيعياً آمناً لأكثر من 102 من أنواع الطيور المحلية والمهاجرة على مدار العام، مثل طيور الفلامنجو الوردية الزاهية، التي تزين المحمية .

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