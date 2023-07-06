5 شروط للترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.. تعرف عليها

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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حدد قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، 5 اشتراطات يتوجب توافرها في الناخب الراغب في الترشح لعضوية المجلس، وهي أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، وألا يقل عمره عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

وأكد القرار ضرورة أن يتقدم طالب الترشح، بطلب ترشحه، وفقاً للنظم والقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة الوطنية، خلال المدة المقررة للترشح، على أن يكون الطلب مصحوباً بما يفيد تسديده مبلغ (3000) آلاف درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية.

وللمرشح أن يعدل عن ترشحه عن طريق إخطار لجنة الإمارة، باستخدام النموذج المعتمد لذلك، خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية.

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