طقس الإمارات المتوقع غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار شرقاً وشمالاً.

الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س خاصة شرقاً وشمالاً.

الخليج العربي خفيف – متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:07 والمد الثاني عند الساعة 03:45 والجزر الأول عند الساعة 10:14 و الجزر الثاني عند الساعة 21:39.

بحر عمان مضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج نهاراً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:54 والمد الثاني عند الساعة 00:43 والجزر الأول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند الساعة 06:58.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 30 80 20

دبي 46 33 80 20

الشارقة 45 31 60 20

عجمان 44 32 65 15

أم القيوين 44 29 60 20

رأس الخيمة 46 30 55 20

الفجيرة 34 29 90 65

العـين 48 32 50 15

ليوا 47 29 55 10

الرويس 45 29 80 20

السلع 44 30 85 15

دلـمـا 40 30 90 45

طنب الكبرى 36 32 85 50

الصغرى 36 32 85 50

أبو موسى 36 32 85 50.

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