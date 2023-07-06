«الإمارات الخيرية»: بناء 137 مسجداً وحفر 123 بئراً بالخارج في 2023

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشف عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة عن حجم إنجازات الجمعية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، من خلال المبادرات والمشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية والمجتمعية داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن إقبال أهل الخير للتبرع بما جادت به أيديهم منح الجمعية القدرة البالغة لتأدية رسالتها السامية، والثقة بقدرتها على الوصول بالتبرعات إلى كل محتاج.

وأشار إلى أن الجمعية تبنت خلال النصف الأول من العام الجاري بناء 137 مسجداً خارج الدولة،بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في 5 بلدان هي إندونيسيا وأوغندا والهندي وبنين ومالي، كما شملت المشاريع توصيل المياه النقية إلى سكان تلك البلدان، التي تفتقر إلى هذه المياه.

حيث تبنت حفر 123 بئراً، وتركيب 137 مضخة، مؤكداً أن الجمعية أولت اهتماماً بالغاً بالتعليم عن طريق بناء مدرسة، و13 فصلاً دراسياً مجهزة بكل المستلزمات، كما تم بناء عيادة طبية مجهزة بالكامل خارج الدولة، وبناء 3 مجمعات كبرى، وما يلزمها من تجهيزات.

وأوضح الطنيجي أن الجمعية قدمت مساعدات إنسانية، استفادت منها 2000 أسرة خلال النصف الأول من العام الحالي، منها مساعدات مالية شهرية أكثر من 3.4 ملايين درهم.

واستفاد منها 1216 حالة، كما تم تقديم مساعدات مقطوعة، والتي تجاوزت قيمتها 805 آلاف درهم، واستفادت منها 133 أسرة، وقدمت 84 ألف درهم،لمساعدة 18 أسرة في الرسوم الدراسية والجامعية، وخصصت الجمعية 369 ألف درهم لصندوق الفرج، بهدف المساهمة في تفريج كربة مسجون أو سداد قضية ذمة مالية في المحكمة.

وأشار إلى أن قسم الكفالات بالجمعية يتضمن 5 برامج رئيسية وهي: «كفالة يتيم وكفالة معلم قرآن وكفالة أسر متعففة وكفالة طلاب علم وكفالة أصحاب الهمم»، حيث قدمت الجمعية خلال النصف الأول مساعدات إلى أكثر من 10 آلاف يتيم داخل الدولة وخارجها، وكفلت 171 أسرة متعففة خارج الدولة، كما خصصت منحاً ومساعدات لـ 49 طفلاً من أصحاب الهمم داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى مساهمات القسم في كفالة 127 طالب علم، بخلاف كفالة 52 معلماً خارج الدولة.

وأكد الطنيجي حرص الجمعية على استدامة المشاريع الخيرية، من خلال تعيين فريق متخصصة لمتابعة مراحل إنشاء المشاريع وتصويرها،ضمن تقارير خاصة بكل مرحلة وإتاحتها للمتبرعين، ومن ثم متابعتها المستمرة بعد الانتهاء.

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