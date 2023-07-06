«زايد لأصحاب الهمم» تشكل مجلساً للشباب الصم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتنسيق والتعاون مع جمعية الإمارات للصم، تشكيل مجلس الشباب الصم في المؤسسة، كونها خطوة إيجابية لتحفيز أصحاب الهمم من تلك الفئة، وتأكيداً على ما يمتلكون من قدرات وإمكانات يمكن استثمارها في المساهمة في مسيرة البناء والتنمية، والمشاركة جنباً إلى جنب مع أقرانهم في المجتمع.

ويأتي تشكيل المجلس في إطار سعي مؤسسة زايد العليا لترجمة تطلعات وتوجيهات واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الشباب، الذين يعتبرون رواد التطوير والتنمية، وبناة المستقبل، من أجل تسخير كل الإمكانات والموارد لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة، وطرح أفكارهم ومبادراتهم الهادفة إلى تطوير آليات العمل الإنساني، وتعزيز جهود رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وتطبيق تلك الأفكار والمبادرات، والأخذ بها وتحويلها إلى واقع.

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