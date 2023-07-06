إنجازات الاتحاد النسائي ترسخ الريادة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتوالى إنجازات الاتحاد النسائي العام عاماً تلو الآخر منذ تأسيسه بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، استكمالاً لمسيرة ريادة دولة الإمارات على المستويات كافة، من هذا المنطلق حرص الاتحاد النسائي العام على مواصلة دوره في وضع خطط مستقبلية للمرأة الإماراتية مراعية لاحتياجاتها والتحديات المستجدة بعد دراسة مستوفية لجميع أبعادها، والبدء بتطبيقها بمنتهى المسؤولية التامة.

وخلال النصف الأول من عام 2023 حقق الاتحاد النسائي العام نجاحات وإنجازات بملف دعم وتمكين المرأة بجميع المجالات والقطاعات.

يوم المرأة

وأعلن الاتحاد النسائي العام عن إطلاق شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2023 ليكون «نتشارك للغد»، والذي يصادف يوم 28 أغسطس من كل عام، وذلك بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، إذ يأتي اختيار شعار هذا العام تأكيداً على النهج التشاركي الذي تعمل عليه الدولة منذ أن وضع لبناته الأولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع الآباء المؤسسين، رحمهم الله جميعاً، عبر إشراك جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات في تحقيق رؤية الدولة.

وقد جاء شعار يوم المرأة الإماراتية تماشياً مع شعار الدولة لعام 2023 الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، بهدف إبراز جهود دولة الإمارات المحلية ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة.

القمة العالمية

وعكس تنظيم الاتحاد النسائي العام لـ«القمة العالمية للمرأة 2023»، رسالة ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بأن النهوض بالمرأة وتمكينها من الأولويات الحيوية للوطن.

وأطلق الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية ومكتب الاتصال الخليجي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مبادرة التغيير المناخي والمساواة بين الجنسين.

العلاقات الخارجية

انطلاقاً من الحرص المتواصل للاتحاد النسائي على التعاون المثمر مع الشركاء الدوليين، فقد استقبل في مقره بأبوظبي الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، حرم عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، والدكتورة إليزابيتا جورجييفسكا، السيدة الأولى لجمهورية مقدونيا الشمالية، وجوانا ليما، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وأونغيريل باتناسان، رئيسة الاتحاد النسائي المنغولي، ومارثا أما أكيا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، وغيلدا ليڤي، الشريك المؤسس لشبكة الأديان النسائية في المملكة المتحدة، وعلى الصعيد المحلي استقبل وفد من مجلس سيدات أعمال الإمارات.

المرأة في أفريقيا

في إطار شراكة استراتيجية دولية أطلق الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية وأكاديمية محمد بن زايد للزراعة والبيئة وهيئة الأمم للمرأة وبدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتنفيذ شركة ايليت اجرو القابضة، مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة الريفية في أفريقيا في مجال الزراعة، بهدف الحد من الآثار المترتبة عن التغيير المناخي وتمكين النساء والفتيات وتعزيز الأمن الغذائي.

مشاركة سياسية

وقدم الاتحاد النسائي العام جهوداً واضحة في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال التي أتاحت للمرأة الإماراتية فرصة الاطلاع على تجارب الدول العربية الشقيقة وخصوصاً في فترة الانتخابات.

مشاركة اقتصادية

أطلق الاتحاد في النصف الأول من عام 2023 النسخة الثانية من معرض «تجوري»، بمشاركة علامات تجارية من مشاريع الشباب الوطنية المتنوعة، في سبيل تعزيز دورها من المشاركة الفعلية في القطاع الاقتصادي وترويج المنتجات الشبابية والأسرية وتعزيز قيم الإنتاج.

أصحاب الهمم

وحقق الاتحاد النسائي العام العديد من الإنجازات منذ إطلاق مبادرة «معاً نستطيع» في شهر ديسمبر 2022 بالتعاون مع شركائه من الجهات المعنية في الدولة، من أبرزها التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في تنفيذ مشروع جسور الأمل ضمن محور المبادرة الاجتماعي «الدعم والإرشاد الأسري»، إلى جانب مشاريع المحور الاقتصادي المتمثلة في «مشروع التمكين الزراعي ومشروع الخياطة ومشروع كافية النخلة»، كما وظف أحد المستشفيات 4 من أصحاب الهمم.

بيوت مستدامة

وأطلق الاتحاد النسائي العام مبادرة «بيوت مستدامة»، للتوعية بأهمية تقليل استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والتوجه إلى استخدام بدائل مستدامة وصديقة للبيئة. وأطلق برنامج «تياسير»، بهدف زيادة الوعي بضرورة تقليل تكاليف الزواج، سعياً للمساهمة في بناء أسر مستقرة ومتماسكة، وترسيخ مفهوم الترابط الأسري وإرساء القيم والأخلاق العربية والإسلامية الفاضلة.

برامج مثمرة

ويواصل الاتحاد النسائي دوره الحثيث في تعزيز وتأهيل المرأة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية الحديثة، ويعمل على تطبيق برامج مثمرة في مجال المسؤولية المجتمعية، ومن ضمنها استثمار الأجواء الروحانية المليئة بالمحبة والود خلال شهر رمضان الفضيل، والسعي إلى تعزيزها لدى مختلف أفراد المجتمع.

وأطلق مبادرة «تمرة» لتعزيز شعور العاملين بالولاء والانتماء وإشاعة روح التعاون والألفة بين أفراد المجتمع وترسيخ معاني العطاء وقيم التكافل والتراحم الاجتماعي.

هوية وطنية

ويؤمن أن السنع الإماراتي، يشكل الهوية الوطنية الحقيقية، وهذا ما يسعى الاتحاد للمساهمة في تحقيقه من خلال استضافة طلبة المدارس لمقره.

تمثيل دولي

مثّل الاتحاد النسائي دولة الإمارات في العديد من الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية، ولعل من أبرزها اجتماع مجموعة العمل للتمكين الاقتصادي للمرأة لدول رابطة «أيورا» بطهران، والاجتماع الإقليمي حول «تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كل أشكال العنف في وضع اللجوء، وخصوصاً العنف الجنسي ضد النساء والفتيات»، والذي أقيم في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وغيرها الكثير.

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