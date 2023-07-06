«شخبوط الطبية» تعتمد التخدير الصديق للبيئة

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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توقفت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، المشروع المشترك بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) ومايو كلينك، نهائياً عن استخدام مادة الديسفلوران الضارة بالبيئة في عمليات التخدير.

وتتماشى هذه المبادرة مع أهداف دائرة الصحة- أبوظبي لتحقيق الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، كما تُمثل خطوة سباقة ومهمة في مسيرة مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتحقيق الاستدامة، من خلال اتخاذ إجراءات إيجابية، للحد من الآثار البيئية السلبية للعمليات الجراحية.

وتعد مادة الديسفلوران مخدر متطاير يؤخذ عن طريق الاستنشاق ويشيع استخدامه في العمليات الجراحية، وعلى الرغم من أن الديسفلوران عامل مخدر فعال، إلا أنه ضار بالبيئة.

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