تعاون بلديتي أبوظبي و«ظفار العمانية»

المصدر: أبوظبي - وام

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بحثت بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية «ظفار العمانية» سبل تعزيز التعاون البلدي المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات لدى الجانبين، والتي من شأنها إسعاد المجتمع، والارتقاء بجودة الحياة.

جاء ذلك خلال استقبال سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في مقر البلدية الرئيسي، المهندس عبد الله بن علي سعيد الكثيري مدير بلدية ظفار العمانية، ومنير بن عوض يحيى الدياني مدير عام الشؤون الصحية في بلدية ظفار.

حيث رحب المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بزيارة الوفد الشقيق، مؤكداً حرص بلدية مدينة أبوظبي على بناء جسور التواصل مع الهيئات والبلديات المهمة والمميزة في منطقة الخليج العربي، وعلى المستويين الإقليمي والعالمي، والاستفادة من التجارب المميزة والناجحة، التي من شأنها تحسين الخدمات، وصولاً إلى أرقى مستويات إسعاد المتعاملين وخدمة المجتمع، ودعم متطلبات التنمية.

وقدم المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أمام وفد بلدية ظفار نبذة كاملة وشاملة حول العمل البلدي، ودور بلدية مدينة أبوظبي في خدمة المجتمع، مستعرضاً سعادته بالإنجازات المميزة للبلدية، وآليات تعاملها مع جائحة كورونا، ونجاحها المميز في ضمان استمرارية الأعمال، والخدمات خلال الجائحة، من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية والفعالة، استناداً إلى قدرة كوادرها البشرية، وإمكاناتها التقنية، وتوظيفها لأحدث النظم والبرامج والخدمات الإلكترونية، والنجاح المبهر لخطة العمل عن بعد.

وقدمت إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي، خلال الاجتماع أمام وفد «بلدية ظفار العمانية»عرضاً شاملاً، تضمن مراحل إنشاء المسالخ في أبوظبي وضواحيها وتطويرها، وكيفية إدارتها من خلال العقود التشغيلية، ومبادرة العمل الخاصة بتوفير التطبيقات الذكية لطلب الذبائح، من خلال الشركات المشغلة، بدعم وإشراف كاملين من بلدية مدينة أبوظبي.

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