تفاهم بين «صحة دبي» و«أكسيوس» للكشف المبكر عن الأمراض

المصدر: دبي - البيان

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وقعت هيئة الصحة بدبي، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة أكسيوس العالمية المتخصصة في تقديم الحلول المستدامة في مجال الرعاية الصحية، بهدف التعاون المشترك لتنفيذ سلسلة من البرامج والحملات الصحية التوعوية، والتدريبية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز الجهود التي تقوم بها الهيئة للحفاظ على الأمن الصحي في المجتمع، من خلال الكشف المبكر عن الأمراض المعدية وغير المعدية، ووضع البرامج العلاجية المناسبة لها لتفادي مضاعفاتها السلبية، ورفع الوعي والتثقيف الصحي لدى السكان.

وقع المذكرة، الدكتور رمضان إبراهيم البلوشي مدير إدارة حماية الصحة العامة في الهيئة، والدكتور أنس نوفل شريك إداري عن الشركة.

أهمية

وأكد الدكتور البلوشي على أهمية هذه المذكرة التي تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير وتنفيذ برامج الصحة العامة لأفراد المجتمع، ورصد الحالة الصحية للسكان، وحماية أفراد المجتمع من الأمراض والمخاطر الصحية، وبما يساهم في تحسين جودة الحياة، والوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وقال الدكتور البلوشي إن تعاون الهيئة مع «أكسيوس»، يعكس التزام الهيئة بتوفير رعاية صحية عالية الجودة لأفراد المجتمع، كما يمثل نموذجاً للتعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص.

التزام

من جانبه أكد الدكتور نوفل التزام الشركة وفق هذه المذكرة بالمساهمة في تعزيز الصحة العامة لأفراد المجتمع من خلال نشر الوعي الصحي، وتنفيذ البرامج المبتكرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وحملات التوعية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح الدكتور نوفل أن التعاون المشترك سيركز على التشخيص المبكر للأمراض وتصميم وتنفيذ برامج تسهّل الوصول الفعال إلى خدمات الرعاية الصحية.

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