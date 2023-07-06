نصائح طبية وإجراءات احترازية عند السفر

المصدر: دبي - نورا الأمير

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قدم الدكتور عادل السجواني أخصائي طب الأسرة، مجموعة من النصائح للمسافرين خلال فترة العطلة الصيفية، داعياً إلى اتباع الإجراءات الوقائية، والتوجه إلى المراكز الطبية والمستشفيات المرخصة عند اللزوم.

وصفة

وشدد على ذوي الأمراض المزمنة اصطحاب كميات مناسبة من الأدوية تكفي فترة السفر، والاحتفاظ بالوصفة الطبية الخاصة بتلك الأدوية، مع وضع قائمة بالأدوية الأساسية التي قد يحتاجها المسافر وتشمل أدوية الحرارة والصداع كالبندول، وأدوية للاستفراغ، ومضادات حيوية، إضافة إلى إمدادات أساسية من أدوية الحساسية وقطرات جفاف العين وواقي الشمس ومقياس للحرارة.

وأكد في حال حدوث عارض صحي التوجه إلى المستشفيات الخاصة تفادياً لحالات الازدحام التي تحدث في المراكز والمستشفيات الحكومية، والتي قد تصل إلى ساعات، لافتاً إلى ضرورة التسجيل في خدمة «تواجــدي» وهي خدمة تقدمها وزارة الخارجية لمواطني دولــة الإمــارات لتسهيل عمليــة التواصــل معهــم فــي حــالات الأزمــات والطــوارئ بهدف مساعدتهم.

اهتمام

ومن الأشياء التي يراها الدكتور السجواني أخصائي طب الأسرة ضرورة الاهتمام بجودة الطعام والماء واختيار المصادر المناسبة لها مع الابتعاد عن تناول الخضراوات والفواكه غير المغسولة، وفي حالات السفر لفترات طويلة تناول الأطعمة في البيت بصورة منتظمة لضمان سلامتهم وعدم التعرض لأي طارئ صحي.

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