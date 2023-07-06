نهيان بن مبارك: الإمارات نموذج في بناء الإنسان

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن بدعم القيادة الرشيدة لأبناء وبنات الوطن مما جعل الإمارات نموذجاً وقدوة في بناء الإنسان وتنمية قدراته على الابتكار والإنجاز والمبادرة.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه بالمؤتمر الصحفي الذي نظمه صندوق الوطن للإعلان عن انطلاق برامج صندوق الوطن الصيفية، وذلك بمقر مؤسسة الدار بأبوظبي، حيث تم الإعلان عن موعد انطلاق البرامج الصيفية في 17 من الشهر الجاري وعلى مدى شهر كامل، لطلاب المدارس والجامعات، وتركز البرامج على تعزيز الهوية الوطنية وتمكين الشباب، وتشجيع الأجيال الجديدة على الابتكار والإبداع في كافة المجالات.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك إن البرامج الصيفية التي ينظمها الصندوق لأبناء وبنات الإمارات تعكس ما نحظى به في الإمارات من حرص كبير على تمكين الإنسان، وكذلك من اعتزاز قوي بمسيرة الدولة في الماضي والحاضر والمستقبل.

وعن تفاصيل البرامج الصيفية لصندوق الوطن ركز معاليه على عدة نقاط رئيسية وهي أنه سوف يتم تنظيم هذه البرامج للنِشْء من الفئات العمرية (10 ـ 15) سنة، إضافة إلى مجموعة مختارة من خريجي الكليات والجامعات، الذين لديهم مبادرات واعدة في مجالات تأسيس الشركات وريادة الأعمال، مضيفاً أن هذه البرامج سوف يتم تنظيمها خلال الفترة من 17 يوليو، وحتى 10 أغسطس، وتم إطلاق موقع إلكتروني بداية من اليوم يضم كافة المعلومات عن هذه البرامج.

وأشار معاليه إلى الاستعانة في تنفيذ هذه البرامج بعدد كبير من الكُتاب والفنانين ورجال الأعمال في إطار حرصهم على تمكين النِشْء والشباب، وفي ضوء إسهاماتهم المهمة في تعزيز الهوية الوطنية.

وعبر معاليه عن سعادته بالاهتمام الذي لاحظه العديد من مؤسسات التعليم، ومؤسسات المجتمع بهذه البرامج، وبرغبتهم الصادقة في الاشتراك في تنفيذها في الحاضر والمستقبل، معرباً عن أمله في أن تتوسع هذه البرامج في الأعوام القادمة، وأن يتزايد أعداد مؤسسات المجتمع المشاركة فيها، مؤكداً أن هذه البرامج تهدف إلى الإسهام في تعزيز الثقة لدى المشاركين بهويتنا.

وأوضح معاليه أنه سيتم هذا العام طرح ثلاثة برامج منفصله، تركز على صفات واضحة في الهوية الوطنية لأبناء وبنات الإمارات، مشيراً إلى أن البرنامج الأول وهو برنامج «قدوتي» ويتعرف فيه النشء والشباب على أفكار وإنجازات القادة وبُناة النهضة في هذا الوطن العزيز.

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