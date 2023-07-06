«إسكان المواطنين» مشاريع مليارية ومبادرات نوعية

المصدر: أبوظبي - وام

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حقق ملف «إسكان المواطنين» في دولة الإمارات، إنجازات نوعية خلال النصف الأول من عام 2023، بدعم وتوجيه مباشر من القيادة الرشيدة التي تولي عناية فائقة لهذا الملف الحيوي ضمن مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.

وشهدت الإمارات خلال الأشهر الـ 6 الماضية، الإعلان عن مجموعة من المبادرات والمشاريع الإسكانية الضخمة على المستويين الاتحادي والمحلي، من شأنها تعزيز منظومة الاستقرار الأسري ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.

أبوظبي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة توفر ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال خمس سنوات.

وتشمل هذه المشاريع مرافق خدمية ومجتمعية وترفيهية متكاملة، تتضمن تشييد وتطوير العديد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء، لتوفير أعلى المعايير المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

بنية تحتية

بدورها أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان، في مايو الماضي، عن مشاريع إسكانية جديدة في منطقتي غرب بني ياس والسمحة، تتضمن 1742 فيلا سكنية للمواطنين بتكلفة تتجاوز 7 مليارات درهم.

وفي سياق متصل.. بلغت القيمة الإجمالية للمنافع السكنية التي صرفت للمواطنين في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 6 مليارات درهم، استفاد منها 3607 مواطنين ومواطنات في مختلف مناطق الإمارة.

وشهدت أبوظبي خلال عام 2023 صرف حزمتي منافع سكنية للمواطنين، الأولى في أبريل الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 2.74 مليار درهم، استفاد منها 1800 مواطن ومواطنة، وشملت صرف قروض سكنية وإعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود وأسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

برنامج زايد للإسكان

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في 28 مايو الماضي، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة تبلغ قيمتها المالية 1.6 مليار درهم، وتشمل 2000 مواطن، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وذلك في إطار مواصلة سياسات الدعم والتمكين التي تنتهجها الدولة لتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لجميع المواطنين، بما يلبي احتياجاتهم ويعزز استقرارهم ورخاءهم ويسهم بشكل مباشر في الارتقاء بجودة حياتهم.

دبي

وفي دبي، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في نهاية فبراير الماضي، بالبدء الفوري بتخصيص 8500 وحدة سكنية للمواطنين في منطقة اليلايس الخامسة بمساحة 120 مليون قدم مربع.

وتضمن تخطيط منطقة اليلايس الخامسة خيارات عدة للوحدات السكنية من أراضٍ سكنية وفلل منفردة وفلل مزدوجة وفلل بنظام الـ «تاون هاوس»، لتلبي احتياجات الأسر وتوفر لها تجربة معيشية مستدامة.

وخلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، الذي انعقد في 11 يونيو الماضي، أشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة، إلى اعتماد تخصيص 11500 قطعة أرض لإسكان المواطنين في دبي خلال الفترة الماضية، كما تم اعتماد قروض إسكانية لنحو 7 آلاف مستفيد بقيمة 7 مليارات درهم.

الشارقة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية لتعزيز استقرار الأسرة وتوفير السكن الملائم، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه في 21 مارس الدفعة الأولى للمستفيدين من الدعم السكني 2023.

والتي تشمل 502 مستفيد، بإجمالي 378 مليون درهم، كما اعتمد المجلس قائمة من تم إعفاؤهم من سداد القروض السكنية، البالغ عددهم 41 مستفيداً بمبلغ يصل إلى 29 مليون درهم.

أم القيوين

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بتعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي للأسر المواطنة من خلال تطوير قطاع إسكان المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، قام الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، في أبريل الماضي، بتسليم مفاتيح المساكن الجديدة التي نفذتها المؤسسة في منطقة عود الطاير للمواطنين المستحقين.

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