إصدار طلبات لعروض تطوير مشروع جزر أبوظبي لتحلية المياه

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أمس شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء الإمارات، عن إصدار طلب تقديم العروض للشركات وائتلاف الشركات المؤهلة لتطوير مشروع جزر أبوظبي لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي وفقاً لنموذج المنتج المستقل بعد تقديمها بيانات التأهيل الخاصة بها.

ويتكون المشروع من محطتين لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في كل من جزيرة السعديات وجزيرة الحديريات في إمارة أبوظبي، لإنتاج 100 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، أي ما يعادل 455000 متر مكعب في اليوم.

تقنيات

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «تعتبر تقنية تحلية المياه بالتناضح العكسي منخفضة الكربون من أهم الابتكارات الرئيسية التي تعزز مبادرتنا الاستراتيجية لفصل إنتاج الماء عن توليد الكهرباء وفور الانتهاء من تطوير مشروع جزر أبوظبي للتناضح العكسي، سيصبح لدينا ثماني محطات تعمل على تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي.

مما يسهم في تمكين شركة مياه وكهرباء الإمارات من تطبيق خطة التحوُّل في القطاع، والإسراع في تحقيق عملية إزالة الكربون من عمليات الإنتاج بشكل فاعل.

ودعم استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وأهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. نتطلع إلى تلقي عروض تنافسية من الشركات المؤهلة للانتقال إلى الخطوة التالية من مراحل تطوير المشروع».

وسيشهد مشروع جزر أبوظبي لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون تعاون كل من شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة الدار العقارية، وشركة مدن، لتصميم وتنفيذ نموذج متميز للمحطتين على نحو يعكس طبيعة الموقع المميز للمنطقة، والنظام البيئي للجزر. كما سيشمل تصميم المحطتين نمطاً معمارياً يحاكي طبيعة تقنية التناضح العكسي المستدام المستخدمة في المشروع.

تأهيل

سيتم إصدار طلب تقديم العروض للشركات والائتلافات التي اجتازت عملية التأهيل بعد مرحلة إبداء الاهتمام التي جرت في سبتمبر 2022.

حيث قدمت 41 شركة وائتلافاً طلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ المشروع، بينما تأهلت 19 شركة وائتلافاً منها لمرحلة تقديم العروض بعد تقديمها بيانات التأهيل. يوفر طلب تقديم العروض المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في إعداد عروضها.

ويشمل هذا المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وامتلاك محطتين جديدتين وفقاً لنموذج المنتج المستقل لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية اللازمة. وستكون حصة الفائز بالمشروع 40% من الشركة ذات الغرض المحدد، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر النسبة المتبقية.

من المتوقع استلام عروض الشركات بحلول نهاية الربع الأخير من عام 2023، لتقوم بعدها شركة مياه وكهرباء الإمارات بتنظيم حدث عام للإعلان عن أسماء الشركات والائتلافات المتقدمة بالعروض.

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