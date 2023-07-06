عبدالله بن زايد: الإمارات وأمريكا تتشاركان رؤى تأصيل التسامح

المصدر: أبوظبي- وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون والشراكة في المجالات كافة.

دعم

وثمّن سموه خلال الاتصال الهاتفي دعم الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة للقرار التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي واشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حول التسامح والسلام والأمن الدوليين، والذي يقر للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى تفشي هذا الداء وتصعيده وتكرار النزاعات في العالم.

شكر

وشكر سموه أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية على موقف بلاده الداعم لهذا القرار الأممي، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تتشاركان الرؤى حول أهمية تأصيل قيم التسامح والتعايش في المجتمعات، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وناقش سموه وأنتوني بلينكن تطورات الأوضاع في المنطقة والأحداث الراهنة في مخيم جنين، واستعرضا عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ومنها سوريا واليمن وغرب البلقان.

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