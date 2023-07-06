84 مليون ساعة عمل في «محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

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يسهم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية عند اكتماله في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 ملايين طن سنوياً.

حيث يتضمن أكثر من 8.5 ملايين لوح شمسي، وقد بلغ إجمالي ساعات العمل في المجمع، منذ إطلاقه حتى الآن ما يزيد على 84 مليون ساعة عمل.

وتعد دولة الإمارات من بين أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتستضيف الدولة خلال «عام الاستدامة» الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28»، في مدينة إكسبو دبي.

طاقة نظيفة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إن الهيئة في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة، تواكب متطلبات التنمية المستدامة، والطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه».

وأضاف معاليه: «لدينا في دبي استراتيجية وخريطة طريق واضحة، لتحويل دبي إلى مركز للتميز في التقنيات اللازمة، للوصول إلى الحياد الكربوني في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفیر 100% من الطاقة النظيفة، بحلول عام 2050».

ولفت معاليه إلى أن الهيئة تواصل في عام الاستدامة، الذي تستضيف خلاله دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28»، تنفيذ مشاريعها الرائدة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة.

ضمن مزيج الطاقة في دبي، حيث بلغت القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 2,427 ميجاوات، بما يعادل 16.3% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في دبي.

مشروع عالمي

وتسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز الريادة في مختلف مجالات الاستدامة، من خلال مشاريع رائدة على المستوى العالمي، مع التركيز على الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والاقتصاد الدائري كونها ممكنات رئيسة لتحقيق الاستدامة.

ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، التي تنفذها الهيئة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات، بحلول عام 2030 بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.

الإعلان عن المجمع

وفي يناير 2012 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن إطلاق مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في منطقة سيح الدحل، وتم تشغيل المرحلة الأولى من المجمع «13 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية» في 22 أكتوبر 2013.

وتسهم هذه المرحلة في تخفيض أكثر من 15 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وتضمنت هذه المرحلة تركيب أكثر من 152 ألف لوح كهروضوئي، وبلغ إجمالي ساعات العمل فيها ما يزيد على 6 آلاف ساعة عمل.

المرحلة الثانية

وفي 20 مارس 2017 دشن سموه المرحلة الثانية من المجمع، بقدرة 200 ميجاوات بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتعد أول مشروع من نوعه للطاقة الشمسية في المنطقة، وفق نظام المنتج المستقل للطاقة. ونفذت الهيئة المرحلة الثانية، بالتعاون مع ائتلاف تقوده شركة «أكوا باور» السعودية (المطور الرئيس)، وشركة «تي إس كيه» الإسبانية (المقاول الرئيس).

وتسهم المرحلة في تخفيض 214 ألف طن من انبعاثات الكربون سنوياً، وتضمنت هذه المرحلة تركيب أكثر من 2.3 مليون لوح كهروضوئي، وبلغ إجمالي ساعات العمل فيها ما يزيد على 600 ألف ساعة عمل.

الثالثة

في 24 نوفمبر 2020 دشن سموه المرحلة الثالثة من المجمع، بقدرة 800 ميجاوات بتقنية الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ونفذت هيئة كهرباء ومياه دبي هذه المرحلة، بالتعاون مع ائتلاف تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، ومجموعة «إي دي إف».

وتعد هذه المرحلة المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يستخدم نظام التتبع الشمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة، وتضمنت هذه المرحلة تركيب أكثر من 3 ملايين لوح كهروضوئي، وبلغ إجمالي ساعات العمل فيها ما يزيد على 15 مليون ساعة عمل.

الرابعة

في 16 سبتمبر 2017 أعلن سموه عن المرحلة الرابعة، وتعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة (CSP) في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل، وتمت ترسية المشروع على الائتلاف، الذي يضم كلاً من «أكوا باور» السعودية، و«صندوق طريق الحرير»، بالتعاون مع «شنغهاي إلكتريك» الصينية كونها المقاول الرئيس.

وفي 3 نوفمبر 2018 وقعت الهيئة ملحقاً تعديلياً لاتفاقية شراء الطاقة لإضافة 250 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، لترتفع القدرة الكليّة للمرحلة الرابعة من 700 إلى 950 ميجاوات.

وتستخدم المرحلة الرابعة ثلاث تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، الأولى هي منظومة عاكسات القطع المكافئ، بقدرة إجمالية 600 ميجاوات، وأعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً، بقدرة 100 ميجاوات (بتقنية الملح المنصهر)، بالإضافة إلى ألواح شمسية كهروضوئية، بقدرة 250 ميجاوات.

وقد تم حتى الآن تشغيل 517 ميجاوات من هذه المرحلة، التي تعد أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، ما يسمح بتوافر الطاقة الشمسية على مدار 24 ساعة، وتضمنت هذه المرحلة تركيب أكثر من 790 ألف لوح كهروضوئي، وتطلبت أكثر من 62 مليون ساعة عمل حتى الآن، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الرابعة، خلال الربع الأول من عام 2024.

الخامسة

في 18 يونيو 2023 دشن سموه المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والتي تصل قدرتها إلى 900 ميجاوات، وتوفر إمدادات الطاقة النظيفة لنحو 270,000 مسكن في إمارة دبي، وتسهم في خفض 1.18 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

السادسة

أعلنت الهيئة عن تلقيها عرضين من شركة أكوا باور، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، حيث قدمت «مصدر» أقل سعر بلغ 1.62154 سنت دولار أمريكي للكيلووات ساعة لتنفيذ المرحلة السادسة (بقدرة 1,800 ميجاوات) من المجمع باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وسيتم تشغيل هذه المرحلة على مراحل بدءاً من الربع الأخير من عام 2024.

توطين المعرفة

تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى تحويل دبي إلى مركز للتميز في الطاقة المتجددة والنظيفة، وتركز على توطين المعرفة في هذا المجال، من خلال البحوث والتطوير والابتكار، ويتضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية عدداً من المرافق، التي تدعم جهود الهيئة في هذا الإطار، وأبرزها مركز البحوث والتطوير ومركز الابتكار.

وضمن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي) يعمل المركز على تطوير عدد من الاستخدامات المتخصصة لشبكة الكهرباء وشبكات المياه، وسجل المركز 8 براءات اختراع،ونشر 157 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكّمة.

يعد مركز الابتكار في المجمّع حاضنة عالمية للابتكار في قطاعي الطاقة والمياه، ويوفر بيئة تعليمية فريدة من خلال استضافة الفعاليات وبناء الشراكات للتعاون في مجالات الابتكار، وتبادل المعارف والخبرات.

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