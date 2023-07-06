مهلة تحقيق مستهدفات التوطين بالقطاع الخاص تنتهي غداً

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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تنتهي غداً المهلة التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، والمقررة من مجلس الوزراء، والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1 % من الوظائف المهارية، حيث سيتم فرض غرامات مالية بحق الشركات غير الملتزمة والبالغة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه ابتداء من يوم السبت المقبل.

شروط

ودعت الوزارة منشآت القطاع الخاص ممن تنطبق عليها الشروط الإسراع في استيفاء المطلوب منها من خلال الاستفادة من الدعم الذي يقدمه برنامج «نافس»، والذي تزخر منصته الإلكترونية بالكوادر الإماراتية المؤهلة لشغل الوظائف المهارية في القطاع الخاص»، حيث يمكن للشركات التسجيل في المنصة والوصول إلى أصحاب المواهب وتوظيف المزيد من الكوادر الإماراتية المؤهلة والقادرة على تلبية متطلبات العمل.

وسيتاح لمنشآت القطاع الخاص بعد التسجيل في منصة «نافس» الوصول إلى الباحثين عن عمل بسهولة وإيجاد أصحاب المواهب والمهارات واختيارهم للوظائف المطروحة، كما ستمنح الشركات المرونة للتواصل مع الباحثين عن عمل وإكمال عملية التوظيف من خلال المنصّة.

حيث ستقدم لهم آلية كاملة لتقديم المقابلات من خلالها، بداية من اختيار المرشح للوظيفة وانتهاء بالاتفاق النهائي على عرض العمل بين الطرفين وما بينهما من إجراءات خاصة بهذه الرحلة مع توثيق كل المراحل من خلال المنصة.

وتيرة

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أشارت إلى أن وتيرة التوطين ارتفعت في القطاع الخاص بشكل لافت منذ بداية عام 2023 الذي شهد آلية جديدة لمستهدفات التوطين تقضي بتحقيق نمو في توطين الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فما فوق، بواقع 1% قبل نهاية شهر يونيو المقبل على أن تصل النسبة المستهدفة من النمو 2% قبل نهاية العام، لافتة إلى عدد المواطنين الذين انضموا إلى القطاع الخاص منذ بداية العام وحتى منتصف شهر مايو قرابة 17 ألفاً و760 مواطناً.

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