طارش المنصوري: «ذُخر» منظومة متكاملة لتجويد حياة كبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

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قال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، إن نادي «ذُخر» إحدى مبادرات اللجنة العليا لتنمية وشؤون المواطنين منظومة متكاملة لتجويد حياة كبار المواطنين، وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارته مقر النادي، أمس، واطلاعه على أجنحته الثلاثة، التي تم استلهامها من الإشارة الثلاثية الشهيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي ترمز إلى قيم «الحب والفوز والنصر».

وتجول المنصوري برفقة المديرين التنفيذيين في «جناح العافية الجسدية» المعني بالناحية الصحية البدنية والذهنية، ثم «جناح التغذية» المخصص لتصميم وتقديم خدمات برامج التغذية، ثم الجناح المعني بجودة الحياة الثقافية والاجتماعية في النادي، واطلع فيه على مكتبة النادي وما تتضمنه من مصادر معرفية.

واستمع المنصوري إلى شرح قدمه اللواء الدكتور علي سنجل، المستشار الصحي لشرطة دبي، والدكتور خالد لوتاه مدير النادي حول أهداف النادي، التي يلخصها شعاره «لتظل دبي شابة إلى الأبد».

منظومة متكاملة

وأشار المنصوري إلى أن نادي «ذخر» يعد ترجمة عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسم صورة أوضح لاحتياجات وتطلعات هذه الفئة المهمة من كبار المواطنين، لتحظى باهتمام خاص، من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات.

وأضاف: «فئة كبار السن هم بركة الدار، ومن أهم الفئات في المجتمع، الذين أسهموا في تنمية مجتمعاتهم، وبذلوا الكثير من الجهد والوقت لتأسيس وبناء أوطانهم، مما يحتم علينا أن نوليهم الأهمية التي يستحقونها».

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