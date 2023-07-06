2.42 دقيقة زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً في البرشاء

المصدر: دبي - البيان

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اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على سير العمل في مركز شرطة البرشاء، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.

واللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد ماجد السويدي مدير مركز شرطة البرشاء، والعقيد أحمد محمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، والعقيد أحمد عبيد بن حضيبة، نائب مدير مركز شرطة البرشاء بالنيابة، وعدد من الضباط.

مؤشرات

وأطلع معالي الفريق المري، والحضور على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة البرشاء، وأبرز الإحصاءات والإنجازات والمبادرات، التي أنجزها خلال العام الماضي، حيث حقق المركز نسبة 92.31 % في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وكان المستهدف 91 %، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً دقيقتين و42 ثانية، وكان المستهدف 3 دقائق.

فيما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 13.52 دقيقة، وكان المستهدف 14 دقيقة، كما بلغت نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100 %.

واستمع معاليه إلى النتائج الخاصة بمؤشر معدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان في منطقة اختصاص مركز شرطة البرشاء، ومؤشر معدل الجرائم المُقلقة لكل 100 ألف من السكان، ونسبة البلاغات المعلومة من إجمالي البلاغات المجهولة.

كما استمع إلى شرح حول «مبادرة تحسين زمن استجابة الدوريات للحالات الطارئة جداً»، من خلال دراسة منطقة الاختصاص، وعقد ورش عمل، واجتماعات مع مسؤولي الدوريات، وحصر المناطق التي تكثر البلاغات فيها، وتحفيز وتكريم المتميزين في تحقيق زمن الاستجابة.

واستعرض قسم التسجيل المروري نتائج الحملات المرورية على مختلف شوارع منطقة اختصاص مركز شرطة البرشاء، والتي نفذها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وهدفت إلى خفض وفيات حوادث الطرق، وحماية الأرواح والممتلكات العامة، وضبط أمن الطريق.

إسعاد المتعاملين

كما اطلع على إحصاءات مركز إسعاد المتعاملين، حيث بلغت نسبة المعاملات الذكية 98.8 % في العام الماضي، حيث بلغ عدد المعاملات الحضورية 1227 معاملة، والمعاملات الذكية 99 ألفاً و740 معاملة. وثمن الدور الذي يقوم به قسم الشؤون الإدارية في تأهيل وإسعاد وتكريم منتسبي المركز، من خلال تنفيذ 5 مبادرات في هذا المجال، الأمر الذي أدى إلى تحقيق نسبة 94.7 % في السعادة الوظيفية في العام الماضي.

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