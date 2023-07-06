دفاع مدني رأس الخيمة يؤكد جاهزيته للصيف

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبو الفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة جاهزيتها التامة للتعامل مع استفسارات وبلاغات الصيف وتطبيق رؤية وأهداف وزارة الداخلية الخاصة بتحقيق الاستعداد والجهوزية في إدارة الأزمات والكوارث وتعزيز التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في السلامة والحماية المدنية.

وأشار الرائد سعيد محمد البكر رئيس قسم العمليات بالإنابة في إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة خلال استضافته في الحلقة التاسعة والعشرين من برنامج العين الساهرة الإذاعي الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي وهيئة الإذاعة إلى أن الإدارة تتبع أفضل الأساليب العالمية في تطبيق أفضل الممارسات من خلال التجارب الإقليمية والدولية وهو ما يتم من خلال رفع درجة الجاهزية لفصل الصيف عبر عدة تدابير تتضمن استعدادات القوة البشرية والآليات والمعدات وتطبيق الخطط المسقطة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني من خلال التدريب على مجموعة سيناريوهات تحاكي الواقع.

وذكر أن أشهر الصيف تشهد بعض الحرائق في المساكن نتيجة بعض الممارسات الخاطئة من أصحاب البيوت أو المستخدمين فيها إلى جانب الحرائق الكهربائية وفي مقدمتها حرائق أجهزة التكييف التي يتوجب اتخاذ حزمة تدابير وقائية لمنع حدوثها في مقدمتها إبعاد الوصلات الكهربائية عن متناول الأطفال، والتأكد من سلامتها، وعدم تحميلها أكثر من طاقتها،.

وتعويد الأبناء على التعامل الأمثل مع الأجهزة الكهربائية وفصل التيار الكهربائي عنها بمجرد الانتهاء من استخدامها فضلاً عن إجراء صيانة دورية لها وتقنين استخدامها، مضيفاً إن الإدارة تعقد العديد من الدورات التدريبية لرفع مستوى المنتسبين واستعداد فرق الإطفاء لمواجهة التحديات.

وأفاد أن ارتفاع الوعي الوقائي بين أفراد وشرائح المجتمع والتعاون مع الجهات المعنية وحملات التفتيش المفاجئة ساهمت في السنوات الأخيرة في تراجع حرائق المخلفات والبيوت المهجورة إلى جانب الخطة التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات والمبادرات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز