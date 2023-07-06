«طرق دبي» تطلق الدورة الـ3 لبرنامج مسرعات الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مسرعات الابتكار لموظفيها، وذلك بالتعاون مع المعهد العالمي لإدارة الابتكار «GIMI».

ويشارك في الدورة 20 موظفاً على مستوى 5 فرق متخصصة، بهدف تحويل 5 أفكار مبتكرة منبثقة من مختبرات الابتكار، بمشاركة الشباب والمعنيين في الجهات الأكاديمية وشركاء الهيئة إلى مفاهيم أعمال خلال 8 أسابيع، وتؤكد هذه الخطوة مساعي الهيئة في تبني الأفكار الريادية وتحويلها إلى واقع عملي وملموس، تحقيقاً لرؤيتها المتمثلة بـ«الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام».

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: «إن الهيئة تسعى إلى الريادة وتعزيز روح الابتكار لدى موظفيها، من خلال تطوير علاقات الشراكة مع الجامعات ومراكز البحث التخصصية، وأهم الشركاء وأصحاب المصلحة.

وخصصت الهيئة في الدورة الثالثة من مسرعات الابتكار 5 فرق من جميع المؤسسات والقطاعات في الهيئة، بحيث يعمل كل فريق على مدار 8 أسابيع، للوصول إلى حالات استخدام عملية، ضمن أربع مجالات تركيز هي: التنقل، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والاستدامة».

وأكد البنا أن الهيئة قطعت أشواطاً طويلة في مستوى النضج المؤسسي في مجال الابتكار، منوهاً بأن الهيئة حصلت في العامين الماضيين «2021 و2022» على 28 جائزة إقليمية وعالمية في مجال الابتكار.

وأضاف البنا: «يتضمن البرنامج المكثف أكثر من 100 ساعة عمل، وينقسم إلى 4 مراحل، وتشمل الأولى تشكيل الفكرة المراد تطويرها، ومن ثم تصميمها واختبارها في المرحلة الثانية من التدريب، وتمكين الفريق من تشكيل النموذج الأولي، خلال المرحلة الثالثة، تهيئة للإعلان عن نموذج العمل، وإطلاقها في المرحلة الرابعة.

ويتضمن تدريب الموظفين عبر 4 ورش عمل متخصصة من قبل المعهد العالمي لإدارة الابتكار «GIMI»، على أدوات الابتكار في الأعمال التجارية، وإدارة برامج الابتكار وتسويق الأفكار وإدارة المبادرات المبتكرة».

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