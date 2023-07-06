«تنمية المجتمع» في أبوظبي تطلق دليل المسؤولية المجتمعية للشركات

المصدر: (أبوظبي- وام)

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أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أمس، دليل المسؤولية المجتمعية للشركات في إمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى تطوير السلوكيات المسؤولة الاجتماعية والبيئية للشركات ورفع التوعية بأهمية المشاركة في العمل الاجتماعي العام، بالإضافة إلى تعزيز قيم الخدمة المجتمعية.

وتسعى الدائرة إلى وضع السياسات اللازمة لتعزيز المشاركة والمساهمات المجتمعية والاستثمارات والابتكارات في القطاع الاجتماعي، وهو ما يسهم في تحقيق الأولويات الاجتماعية للإمارة.

ويسهم الدليل الذي يعد اختيارياً للجهات الراغبة في تفعيل دورها بالمسؤولية المجتمعية، حيث يوفر إطاراً لتوحيد منهجيات الشركات في الإمارة، كما يسلط الضوء على مجالات العمل ضمن القطاع الاجتماعي عبر قنوات أساسية مثل منصة هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ويتطرق إلى الجهات الأخرى المعتمدة لتحديد طرق استلام وتوزيع مساهمات المسؤولية المجتمعية.

ويهدف الدليل أيضاً إلى تكملة المعايير والأطر القائمة ذات الصلة بالأداء غير المالي للمؤسسات.

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